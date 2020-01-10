Владельцев электромобилей хотят освободить от транспортного налога

В правительстве обсуждают меры расширения рынка электрокаров в России. Несмотря на рост сегмента, в РФ пока эксплуатируется всего около 4600 электромобилей, или примерно 0,1% от всего автопарка, сообщают «Известия».

В проекте плана-графика стимулирования развития электротранспорта в стране на 2020 год предлагается разрешить собственникам электромобилей в России ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам. Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.

В документе указаны и мероприятия, направленные на стимулирование производства электрокаров в стране, — субсидирование изготовителей и налоговые льготы.

Как отметили в Минтрансе, местные власти уже могут по своему усмотрению разрешить движение таких машин по выделенкам, установив соответствующие дорожные знаки. В Москве, например, уже несколько лет действует бесплатная парковка для электромобилей.