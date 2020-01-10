Губернатор поблагодарил главу пензенского МЧС за работу в праздники

В Пензе 10 января в правительстве региона прошло совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов, на котором обсудили итоги прошедших новогодних праздников.

Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Николай Сармин сообщил, чтов в ночь на 1 января прошло более 155 массовых мероприятий, в них приняли участие больше 40 тысяч человек.

«В Пензе новогодние елки были установлены в 20 местах, более 100 сотрудников полиции обеспечивали безопасность. В регионе более чем на 117 религиозных объектах провели мероприятия на Рождество, более 20 тысяч человек приняли участие в них. На 33 объектах в городе с участием 10,5 тысяч граждан провели рождественские богослужения», — рассказал он.

Иван Белозерцев отметил, что с главной задачей справились — при проведении массовых мероприятий не было пожаров, не погибли люди. Губернатор поблагодарил за работу руководителя регионального ГУ МЧС Сергея Козлова.

Также Николай Сармин рассказал о происшествиях за праздники.

«Несчастный случай в Пензе 6 числа был — в шахте лифта на ул. Рахманинова нашли труп мужчины. Безвестных исчезновений — 12, госпитализаций — 38, умышленных причинений вреда здоровью — два. 8 января произошло убийство в Заречном. На федеральной трассе ВАЗ-2111 остановили, 11 канистр по пять литров спитросодержащей жидкости изъяли, проводится проверка. В оперативной сводке три грабежа также зарегистрировано, 50 краж, 10 мошенничеств. Незаконный оборот наркотиков — 15, за управление транспортным средством в нетрезвом виде 136 водителей задержали», — сообщил он.

Глава региона подчеркнул, что для людей были праздничные дни, а для работников полиции и глав муниципальных образований — рабочие.

«Есть проблемные вопросы и недостатки, нужно проанализировать, где недоработали, где вовремя не выехали, не отреагировали. Вы в районах все проблемы знаете. Сегодня-завтра проведите глубокий анализ, дайте персональную оценку каждому. Кто хорошо сработал — скажите спасибо, кто плохо — накажите, вплоть до увольнения», — поручил губернатор главам районных администраций.

По данным начальника ГУ МЧС России по региону, в праздничные дни в области произошло 43 пожара, в которых погибли девять человек. Губернатор потребовал активизировать работу с проблемными семьями, провести разъяснительные беседы.

Глава региона обратил внимание, что впереди — Крещение, Старый Новый год, поэтому следует продолжать работу по предотвращению происшествий.