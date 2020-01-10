Белозерцев поручил усилить работу по диспансеризации населения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания в правительстве 10 января обсудил вопрос организации и проведения диспансеризации жителей региона.

«Вы знаете, что президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обозначена задача по снижению уровня смертности населения. Чтобы создать высокотехнологичную помощь и она была эффективной, очень важно, чтобы пациента направляли на диагностическое обследование», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он добавил, что необходимо принять дополнительные меры раннего выявления заболеваний, начиная с первичного звена оказания медицинской помощи — в районных поликлиниках и больницах. Главам муниципальных образований и городских округов совместно с руководителями учреждений здравоохранения губернатор поручил усилить работу по диспансеризации населения, более ответственно подходить к ее организации, чтобы, выявив на начальных стадиях заболевание, человека можно было направить в областной центр для оказания своевременной медпомощи, сообщает пресс-центр облправительства.

«Мы выделяем большие деньги на приобретение оборудования для того, чтобы оно работало для людей, спасало их жизни. Работу по снижению смертности населения в Пензенской области в 2020 году необходимо продолжить», — подытожил Иван Белозерцев.

Напомним, 9 января глава региона посетил областную клиническую больницу им. Н. Н. Бурденко, где появилось новое высокотехнологичное медицинское оборудование: ангиографический комплекс, который используется в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, система дистанционной ударно-волновой литотрипсии для дробления камней в почках и иных органах и современный рентгеновский компьютерный томограф, который предназначен для выполнения исследований сердца и головного мозга. На покупку аппаратов было потрачено около 200 миллионов рублей.