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Пензенца заставили отрабатывать за пьяную езду

10 января в 10:40 156 просмотров

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор 50-летнему мужчине, который неоднократно попадался инспекторам пьяным.

Известно, что пензенца в марте 2019 года оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили прав на один год и десять месяцев за то, что он ездил пьяным. К тому же отказался добровольно проходить медосвидетельствование.

Однако отсутствие водительского удостоверение не помешало ему сесть за руль. 9 августа он попал в ДТП, при этом снова был нетрезв и не хотел пройти освидетельствование.

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном», — сообщили в пресс-службе суда.

В итоге мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельность, которая связана с управлением машиной.

Приговор вступил в законную силу.


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