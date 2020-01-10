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Три сельских педагога в рамках «Земского учителя» получат по миллиону

10 января в 10:47 144 просмотра

В Пензенской области действует федеральная программа «Земский учитель». Ход ее реализации обсудили 10 января на совещании в правительстве.

По словам министра образования региона Александра Воронкова, в настоящее время по программе «Земский учитель» Пензенской области выделяются средства на обеспечение трех вакансий. В школу в селе Махалино требуется учитель математики. Он будет приниматься на конкурсной основе. В наровчатском учебном заведении не хватает учителя английского языка, а в школе села Шугурово — преподавателя математики. В пресс-центре регионального правительства уточнили, что выбраны отдаленные школы, вакансии в которых существовали более одного года.

Педагоги, которые устроятся работать в эти школы, получат по одному миллиону рублей 1 сентября. В следующем году Минпросвещения планирует увеличить количество подобных выплат.

«Планируйте эту работу по заполнению педагогических вакансий. Учитывайте также места, где работают учителя преклонного возраста, которые пока не могут уйти на пенсию. Их просим работать, потому что заменить некем», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.


Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/207743/

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