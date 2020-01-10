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В Пензе подросток отравился спиртным на школьной дискотеке

10 января в 11:08 206 просмотров

Мама пензенского подростка, друг которого отравился алкоголем, пришла на прием к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.

По данным пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области, во время дискотеки в школе перед Новым годом подросток выпил и отравился. Как признался мальчик, спиртное принес его друг. 31 декабря ребят с родителями пригласили в инспекцию по делам несовершеннолетних для выяснения всех обстоятельств случившегося.

«Мама школьника не разрешила задавать ему вопросы и обвинила инспекторов ПДН в нарушении прав ее сына, ссылаясь на то, что от него требовали признания места приобретения алкоголя», — сообщили в пресс-службе.

Женщина обратилась к детскому омбудсмену Елене Столяровой.

«Заявительнице дано разъяснение, каким образом будут защищены права детей и какую ответственность понесут законные представители несовершеннолетних, как и тот человек, у кого подростки приобрели спиртосодержащую жидкость», — отметили в пресс-службе.


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