На энергосбережение в трех школах Пензы потратят 17,9 млн рублей

В трех пензенских школах заключат энергосервисный договор на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем освещения зданий.

Информация об открытом аукционе на проведение работ появилась на сайте госзакупок. Заказчиками выступают школа № 74, гимназии № 42 и «САН». В частности, в первом учебном учреждении на энергосберегающие мероприятия потратят 8 млн 288,3 тыс. рублей (минимальный размер экономии заказчика на поставки энергоресурсов — 5 млн 80,6 тыс. рублей), во втором — 6 млн 191,9 тыс. рублей (минимальный размер экономии — 3 млн 653,2 тыс. рублей), в третьем — 3 млн 422,2 тыс. рублей (минимальный размер экономии — 2 млн 9,1 тыс. рублей).

Согласно документации, источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Срок достижения экономии школами — 72 месяца, или шесть лет.