Юная пензячка не может вернуться после праздников в Москву к матери

Маленькая пензячка переживает, что не пошла в школу, так как мама не забрала ее после каникул от бабушки.

Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена по Пензенской области.

Известно, что мама из Москвы привезла дочь на новогодние каникулы к бабушке по отцовской линии в Пензу. Праздники прошли, и началась третья учебная четверть, однако женщина так и не забрала ребенка. По словам пензячки, женщина ссылается на занятость в работе.

«Девочка сильно переживает, что пропустит занятия в московской школе. Елена Столярова попросила номер телефона матери, чтобы она нашла время забрать девочку или купить билеты ей и бабушке до Москвы», — рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Бабушка согласилась с таким решением.