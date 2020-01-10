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Юная пензячка не может вернуться после праздников в Москву к матери

10 января в 11:22 222 просмотра

Маленькая пензячка переживает, что не пошла в школу, так как мама не забрала ее после каникул от бабушки.

Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена по Пензенской области.

Известно, что мама из Москвы привезла дочь на новогодние каникулы к бабушке по отцовской линии в Пензу. Праздники прошли, и началась третья учебная четверть, однако женщина так и не забрала ребенка. По словам пензячки, женщина ссылается на занятость в работе.

«Девочка сильно переживает, что пропустит занятия в московской школе. Елена Столярова попросила номер телефона матери, чтобы она нашла время забрать девочку или купить билеты ей и бабушке до Москвы», — рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Бабушка согласилась с таким решением.


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