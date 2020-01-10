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В пензенскую картинную галерею вернулась работа известного авангардиста

10 января в 11:45 118 просмотров

В Пензе завершилась реставрация картины Роберта Фалька, работу вернули в фонды картинной галереи имени Савицкого.

Как сообщили в пресс-службе галереи, картина под названием «Печь» является ключевой в экспозиции художников русского авангарда. Работа долгое время находилась на реставрации.

«Главный хранитель Надежда Тархова, принимая работу у художника-реставратора Ольги Карасевой, отметила очень высокий уровень проведенных работ. Натюрморт выдающегося художника обрел, наконец, экспозиционный вид, засиял чистыми и свежими красками», — подчеркнули сотрудники пензенской картинной галереи в своей группе «ВКонтакте».

Пост с этим известием прокомментировал художник из Заречного Евгений Носов. Он назвал работу «жемчужиной галереи».

Роберт Фальк — русский живописец с еврейскими корнями. В своем творчестве он соединил пути русского модерна и авангарда. Многие его картины получили известность и ценятся очень высоко. Известны случаи, когда работы художника коллекционеры приобретали за несколько миллионов долларов.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/penzagallery

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