Пензенцы смогут увидеть первое лунное затмение в году

В ночь с 10 на 11 января пензенцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны. Это явление будет видно на территории всей страны, сообщили на сайте Московского планетария.

Астрономическое явление продлится с 20:08 до 00:12. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22:10 по московскому времени.

Если будет ясная погода, то россияне смогут увидеть невооруженным глазом потемнение нижнего края лунного диска. Спутник Земли будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени.

Отмечается, что в 2020 году Луна будет заходить в полутень планеты четыре раза. Однако 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений — 0,92 лунного диаметра.