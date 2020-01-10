Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
День открытых дверей во дворце спорта «Олимпийский»
Рецензия на фильм «Союз спасения» (12+)
Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказала о возрождении интереса к резьбе
Наши новости
В башмаковской поликлинике появилась «открытая регистратура»
На энергосбережение в трех школах Пензы потратят 17,9 млн рублей
Юная пензячка не может вернуться после праздников в Москву к матери
Для пользователей Wink в январе подготовили сразу 5 кинопремьер
В Пензе подросток отравился спиртным на школьной дискотеке
Три сельских педагога в рамках «Земского учителя» получат по миллиону
Пензенца заставили отрабатывать за пьяную езду
Губернатор поблагодарил главу пензенского МЧС за работу в праздники
Белозерцев поручил усилить работу по диспансеризации населения
Белозерцев: Андрей Лузгин, недостаточно заниматься только центром

Пензенцы смогут увидеть первое лунное затмение в году

10 января в 11:53 112 просмотров

В ночь с 10 на 11 января пензенцы смогут увидеть полутеневое затмение Луны. Это явление будет видно на территории всей страны, сообщили на сайте Московского планетария.

Астрономическое явление продлится с 20:08 до 00:12. Момент максимальной фазы, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень, наступит в 22:10 по московскому времени.

Если будет ясная погода, то россияне смогут увидеть невооруженным глазом потемнение нижнего края лунного диска. Спутник Земли будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени.

Отмечается, что в 2020 году Луна будет заходить в полутень планеты четыре раза. Однако 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений — 0,92 лунного диаметра.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...