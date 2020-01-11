Как стать участником программы «Земский учитель»? Инфографика

В Пензенской области стартовала федеральная программа «Земский учитель» , в рамках которой педагогам, переехавшим на работу в села и города с населением до 50 тысяч человек, будет предоставляться компенсационная выплата в 1 млн рублей.

Этими средствами преподаватель сможет распоряжаться по своему усмотрению, он не обязан будет предоставлять отчетную документацию. Программа рассчитана на три года, в 2020-м на нее потратят 3 млн рублей: из них 2,76 млн выделят из федерального бюджета и 240 тысяч — из областного.

Начиная с 10 января, объявлены три вакансии для участия в программе.

Как правильно заполнить заявление, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Заявки принимаются с 10 января по 15 апреля в региональном минобре по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2, каб. 200, телефон для справок: (88412) 56−60−72.

Отметим, что в Пензенской области реализуется целая система поддержки и стимулирования педагогов, помимо «Земского учителя». Например, молодым педагогам в течение первых трех лет работы производят единовременные выплаты: по 35 тыс. рублей получают учителя, по 24 тыс. — педагоги допобразования. Кроме того, устанавливается повышающий коэффициент к окладу в размере 0,35. Для сельских педагогов также действует коэффициент к окладу в 0,25 и компенсация коммунальных платежей (за жилье, свет и отопление).