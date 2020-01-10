В башмаковской поликлинике появилась «открытая регистратура»

В начале 2020 года в поликлинике Башмаковской районной больницы Пензенской области начала работу «открытая регистратура».

Обновленная регистратура занимает большую часть первого этажа, здесь же расположено электронное расписание врачей и узких специалистов. В холле находится дежурный администратор, который ответит на все организационные вопросы пациентов. С появлением «открытой регистратуры» должны значительно сократиться очереди в поликлинике, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Приятно видеть, что даже в отдаленном населенном пункте работа поликлинической службы в больнице выходит на новый современный уровень», — отметил официальный представитель министерства Виталий Пивоварчук.

Как пояснила главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина, новый формат работы регистратуры реализуется в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны.

В поликлиниках Пензенской области теперь насчитывается 20 «открытых регистратур», в 2020 году еще четыре медицинских организации перейдут на новую систему работы.