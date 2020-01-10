«Не поделили очередь на мойку». На Окружной столкнулись две легковушки

В Пензе на улице Воронова днем 10 января произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото с места происшествия. Он рассказал, что две легковушки столкнулись примерно в 11:00 на ул. Воронова, 2, в месте поворота на мойку.

Подписчики сообщества пошутили в комментариях, что машины «не поделили очередь на мойку». Один из пензенцев отметил, что в этом месте запрещен поворот налево. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, что за разворот и поворот налево через сплошную линию разметки водителям грозит штраф — до 1500 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, а также дистанцию и боковой интервал. Кроме того, их просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.