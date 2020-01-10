В Пензе нашли подрядчика, который за 600 тысяч уберет три кладбища

Управление ЖКХ города Пензы разместило запрос на проведение работ по уборке территории городских муниципальных кладбищ. Подрядчик уже определился.

Планируется убрать три кладбища: Восточное, Мироносицкое, Митрофаньевское. Срок выполнения работ — до 31 марта 2020 года. Начальная цена контракта была установлена в 750 тысяч рублей.

Заявки подали ООО «Чистый город плюс», их предложение — выполнить работу за 611 тысяч рубей, а также МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения г. Пензы». Последнее предприятие признали победителем аукциона, их предложение — 600 тысяч рублей.

Напомним, в ходе пресс-конференции мэра Пензы Андрея Лузгина, которая прошла в конце декабря, журналист поднял вопрос переполненности Восточного кладбища. По словам главы администрации, проблема действительно существует, однако в бюджете в настоящее время не заложены средства на расширение территории.