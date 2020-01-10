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В Пензе нашли подрядчика, который за 600 тысяч уберет три кладбища

10 января в 12:41 200 просмотров

Управление ЖКХ города Пензы разместило запрос на проведение работ по уборке территории городских муниципальных кладбищ. Подрядчик уже определился.

Планируется убрать три кладбища: Восточное, Мироносицкое, Митрофаньевское. Срок выполнения работ — до 31 марта 2020 года. Начальная цена контракта была установлена в 750 тысяч рублей.

Заявки подали ООО «Чистый город плюс», их предложение — выполнить работу за 611 тысяч рубей, а также МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения г. Пензы». Последнее предприятие признали победителем аукциона, их предложение — 600 тысяч рублей.

Напомним, в ходе пресс-конференции мэра Пензы Андрея Лузгина, которая прошла в конце декабря, журналист поднял вопрос переполненности Восточного кладбища. По словам главы администрации, проблема действительно существует, однако в бюджете в настоящее время не заложены средства на расширение территории.


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