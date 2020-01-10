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В Росгидромете объяснили, почему в стране аномально тепло

10 января в 12:51 130 просмотров

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему в России — аномально теплая погода. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что это связано с тем, что не сформировалась мощная зона высокого давления, или «сибирский максимум». Он добавил, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией. Варакин пояснил, что эта зона удерживает теплый воздух, из-за чего идет «выхолаживание», распространяющееся на территории Урала и центральной России.

Однако сейчас антициклон находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. Таким образом, весь холод идет в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов, отметил синоптик.


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