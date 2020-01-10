В Пензе задержали тульских наркокурьеров

В Пензе задержали 33-летнего уроженца Костромы и 32-летнюю жительницу Тулы. Их подозревают в распространении наркотиков.

По информации портала «Первый Тульский», который ссылается на пресс-службу местного управления МВД, сообщники занимались распространением наркотиков в своем регионе, а после перебрались в Пензу. Сотрудники тульского УКОН установили их новое место проживания и передали всю имеющуюся информацию местным полицейским.

Правоохранители задержали наркогостей. У них изъяли 2 килограмма 100 граммов синтетического вещества. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств.