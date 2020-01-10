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Губернатор поблагодарил пензенских прокуроров за работу

10 января в 13:45 58 просмотров

В Пензе 10 января состоялось праздничное мероприятие, посвященное предстоящему Дню прокуратуры. На нем присутствовал губернатор Иван Белозерцев.

«Пензенская область по итогам 2019 года заняла лидирующие позиции по целому ряду направлений. Мы находимся в пятерке лучших регионов России по исполнению ведущих национальных проектов. Я вижу, насколько пристально сотрудники прокуратуры отслеживают ход их реализации, и благодарен вам за эту совместную работу», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев поблагодарил сотрудников прокуратуры за помощь в решении проблемы обманутых дольщиков, в снижении долгов по заработной плате, в борьбе с распространением нелегального алкоголя и никотиносодержащих смесей и в решении других задач и вызовов, стоящих перед регионом, сообщили в пресс-центре облправительства.

В свою очередь, прокурор региона Наталья Канцерова поблагодарила губернатора за поддержку и помощь в реализации инициатив ведомства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/207822/

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