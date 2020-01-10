Губернатор поблагодарил пензенских прокуроров за работу

«Пензенская область по итогам 2019 года заняла лидирующие позиции по целому ряду направлений. Мы находимся в пятерке лучших регионов России по исполнению ведущих национальных проектов. Я вижу, насколько пристально сотрудники прокуратуры отслеживают ход их реализации, и благодарен вам за эту совместную работу», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев поблагодарил сотрудников прокуратуры за помощь в решении проблемы обманутых дольщиков, в снижении долгов по заработной плате, в борьбе с распространением нелегального алкоголя и никотиносодержащих смесей и в решении других задач и вызовов, стоящих перед регионом, сообщили в пресс-центре облправительства.

В свою очередь, прокурор региона Наталья Канцерова поблагодарила губернатора за поддержку и помощь в реализации инициатив ведомства.