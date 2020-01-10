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В России предложили освободить ветеранов от платы за коммуналку

10 января в 14:26 128 просмотров

Депутат Андрей Кузьмин внес в Госдуму законопроект об отмене платы за ЖКХ и взносов на капитальный ремонт для участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента.

Автор инициативы уточнил, что его предложение связано с 75-й годовщиной Великой Победы и необходимостью отдать дань уважения ветеранам, которые спасли страну. Андрей Кузьмин отметил, что из федерального бюджета регионы должны получить дополнительные субвенции в 577,5 млн рублей в этом году и в 540,6 млн рублей в 2021 году.

При этом депутат подчеркнул, что расходы для установления льгот по оплате ЖКХ для участников Великой Отечественной войны предусмотрены законом «О ветеранах» и статьей 16 Жилищного кодекса России.

Однако, по информации телеканала «360», против принятия документа выступило правительство. Там напомнили, что все регионы имеют право устанавливать самостоятельно меры социальной поддержки за счет своих бюджетов независимо от федерального законодательства.


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