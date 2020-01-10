В Пензе фура оказалась заложником железнодорожного моста

Мужчина опубликовал снимок с места аварии в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что под железнодорожном мостом застряла фура.
«Вчера только новые столбы поставили. Ненадолго их хватило», — добавил автор поста, уточнив, что большегруз попал в ловушку примерно в 12 часов дня.
Официальной информации нет.
Напомним, в Пензе происходит не первое подобное происшествие. Грузовики и фуры несколько раз застревали в районе Бакунинского моста, местные жители в шутку прозвали это место «мостом глупости». Такой же случай произошел и на улице Ладожской, там в западню попала ГАЗель.