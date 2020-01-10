Иван Белозерцев будет рассказывать в Сети о подвигах героев войны

Губернатор Иван Белозерцев в Twitter сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

«2020 год — Год Памяти и Славы! Наши земляки с первого и до последнего дня самоотверженно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Сотни тысяч из них отмечены наградами, сотни удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами Ордена Славы.

Очень хочется, чтобы о подвигах наших земляков при защите Отечества знали жители региона, особенно молодежь! На своей странице я постараюсь размещать информацию о подвигах наших земляков», — написал глава региона.

Первым, о ком рассказал губернатор, стал Николай Андреевич Залетов. Это уроженец Сердобска, который был командиром отделения 188 гвардейского стрелкового полка 63 стрелковой дивизии 42 армии, второй ударной армии Ленинградского фронта. За подвиги получил звание Почетного гражданина Ленинграда.

Хочу начать с подвига Залётова Николая Андреевича, уроженца Сердобска, первого в стране полного кавалера ордена Славы. Командир отделения 188 гвард. стрелк. полка 63 стрелк. дивизии 42 армии; 2ударной армии Ленинградского фронта. За подвиги-Почётный гражданин Ленинграда #75летПобеды pic.twitter.com/Jn64GdZIqD — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 10 января 2020 г.

«15.01.1944 г.. Залетов под Ленинградом первым ворвался в траншею врага, лично уничтожил 10 фашистов (орден Славы третей степени). 11.02.1944 г. в Эстонии при наступлении первым переправился через реку Нарва, захватил с бойцами опорный пункт, в бою уничтожил много врагов (орден Славы второй степени).

В боях на Карельском перешейке Залетов заменил командира попавшей в окружение роты и трое суток с бойцами отбивал контратаки врага, выполнив задачу. Указом президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Славы первой степени, став первым полным кавалером ордена», - поделился Иван Белозерцев историей героя с пензенцами.

В боях на Карельском перешейке, Залётов заменил командира попавшей в окружение роты и 3 суток с бойцами отбивал контратаки врага, выполнив задачу. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Славы 1 ст. (№ 1), став первым полным кавалером ордена. #ГодПамятиИСлавы pic.twitter.com/zsmqLRymcH — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 10 января 2020 г.

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