Пензячка вместо модных нарядов получила сорочки

66-летняя жительница Пензы заказала одежду через интернет и получила не то, что ожидала.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, пенсионерка заказала на одном из сайтов наряды. В этот же день на ее телефон позвонила неизвестная и пояснила, что заказ принят и будет доставлен в ближайшее почтовое отделение наложенным платежом.

Посылка пришла через неделю. Но вместо представленной на сайте одежды там были две ночные сорочки. Женщина обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества проводится проверка. Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские просят пензенцев обращать внимание на признаки потенциально опасных предложений и использовать для покупок через интернет только проверенные сайты.

«Принимая решение об оплате заказанного товара наложенным платежом, необходимо помнить, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. Наиболее безопасный способ покупок через интернет — использование услуг курьерской доставки и оплата товара по факту его получения, после вскрытия посылки в присутствии курьера. Это убережет вас от ситуации, когда деньги за товар оплатили, но вещь так и не получили», — добавили в пресс-службе.

Ранее региональное УМВД подготовило памятку, в которой рассказало, как обезопасить себя и своих близких от действий злоумышленников. Ознакомиться с ней можно здесь.