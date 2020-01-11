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Вице-мэр прокомментировал капающую с потолка в «Рубине» воду

11 января в 07:28 186 просмотров

В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение от местного жителя, который сообщил о том, что во дворце спорта «Рубин» с потока капает вода при таянии снега.

В качестве доказательства своих слов он прислал фото, на которых видно, что есть лужи на покрытии легкоатлетического манежа, затянута пленкой яма с песком для приземления при прыжках в длину, тряпки лежат у столов для игры в настольный теннис.

На редакционный запрос поступил ответ за подписью вице-мэра Пензы Владимира Попкова.

«В связи с резкими перепадами температуры воздуха в окружающей среде под крышей ДС «Рубин» на ливневых трубах образуется конденсат и выпадает в виде капель», — говорится в документе.

Будет ли что-то предпринято для решения проблемы, не отмечается.

Напомним, информационное агентство «Пенза-Пресс» реализует специальный проект «Жалобная книга». В его рамках любой житель Пензенской области может рассказать о проблеме своего дома, двора, улицы. Каждое обращение направляется чиновникам, которые в течение семи дней должны прислать ответ. Ни одно обращение не остается без внимания. О том, как подать жалобу, можно узнать здесь.


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