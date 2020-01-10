В Ахунах «Нива» вылетела на тротуар. ВИДЕО

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» днем 10 января появилось видео с места серьезной аварии.

Автор ролика сообщил, что ДТП произошло в микрорайоне Ахуны, он проезжал мимо примерно в половине четвертого. На кадрах видно, что Chevrolet Niva стоит на тротуаре, у машины сильно помята левая сторона. Авто снесло дорожный знак и едва не влетело в остановочный павильон.

На месте работают сотрудники МЧС и ДПС. Есть ли пострадавшие и другие участники аварии, неизвестно.

Официальных данных о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге. Во избежание аварии следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.