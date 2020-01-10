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Самая богатая женщина Африки имеет пензенские корни

10 января в 16:09 190 просмотров

Изабель душ Сантуш — дочь экс-президента Анголы и уроженки города Пензы. Она является первой женщиной-миллионером в истории Африки.

Изабель заявила в беседе с корреспондентом ТАСС, что всегда была гражданкой России

Мать женщины Татьяна Куканова родилась и выросла в Пензе, затем поступила в институт нефти и химии в городе Баку. Там она познакомилась с будущим супругом, впоследствии у них родилась дочь. Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял Анголу с 1979 года по 2017 год. Примерно в то же время как мужчина вступил в должность, пара развелась.

Мать с дочерью переехали в Лондон, но спустя несколько лет Изабель вернулась к отцу в Анголу, где и стала заниматься бизнесом, который впоследствии принес ей миллионы.

Как сообщает ТАСС, в 2017 году Изабель покинула страну и вместе с мужем переехала в Дубай.

«31 декабря 2019 года суд ангольской провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал компании и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга. Как утверждает Генеральная прокуратура Анголы, в результате сделок с их участием государство потеряло $1,36 млрд», — пишет издание.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B6_Jn26JVNB/

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