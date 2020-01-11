Житель ул. Карпинского просит открыть заблокированный проезд к домам

Житель Пензы уточнил, что перекрыт проезд к домам № 30а и № 32а железобетонными блоками.
«Невозможно проехать не только жителям соседних домов, но и аварийным службам. Обращались к участковому, руководство ЖЭУ не реагирует. В случае аварийных работ мы будем полностью заблокированы! Вопрос к городской администрации — когда прекратится беспредел в ограждении территории и перекрытии дорог общего пользования?» — написал он.
Информагентство направило официальный запрос по данному обращению в мэрию. Напомним, ранее в Пензе состоялся круглый стол, главной темой которого стала проблема массовой установки заборов вокруг многоэтажек.