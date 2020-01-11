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Житель ул. Карпинского просит открыть заблокированный проезд к домам

11 января в 05:15 194 просмотра

Пензенец сообщил в «Жалобную книгу» информагентства о действиях жителей дома № 24а на ул. Карпинского, которые, по его словам, самовольно перекрыли сквозной проезд к соседним жилым зданиям.

Житель Пензы уточнил, что перекрыт проезд к домам № 30а и № 32а железобетонными блоками.

«Невозможно проехать не только жителям соседних домов, но и аварийным службам. Обращались к участковому, руководство ЖЭУ не реагирует. В случае аварийных работ мы будем полностью заблокированы! Вопрос к городской администрации — когда прекратится беспредел в ограждении территории и перекрытии дорог общего пользования?» — написал он.

Информагентство направило официальный запрос по данному обращению в мэрию. Напомним, ранее в Пензе состоялся круглый стол, главной темой которого стала проблема массовой установки заборов вокруг многоэтажек.


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