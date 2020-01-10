Певица Ольга Орлова помогает пострадавшему в Пензе псу

Телеведущая и певица Ольга Орлова рассказала в своем Instagram-аккаунте о пензенской собаке, которая стала жертвой хулиганов.

Звезда репостнула себе в Stories сообщение с призывом помочь дворняге с пулей в позвонке. Пес является подопечным фонда «Рука помощи бездомным животным». Волонтеры борются за его жизнь.

Собаку обнаружили в овраге, на ней был ошейник.

«Можно было предположить, что его сбила машина, но история оказалась намного печальнее. В теле Хью — пуля. Его привели к глухому оврагу, сделали выстрел, пес упал, скатился в яму. Человек ушел, а собака не умерла, оставшись обездвижено замерзать на холодной земле.

Пуля влетела сначала в грудной позвонок, а затем пролетела и раздробила хвостовой позвонок. Сейчас у Хью отсутствует ощущение задних лап в пространстве и также болевая чувствительность. Но при этом — достаточно хорошие рефлексы, плюс молодой возраст, дают нам хорошие шансы на восстановление спинальной ходьбы. Но для этого нужна очень долгая и активная реабилитация», — рассказали пензенские волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что Ольга Орлова трепетно относится к животным и помогает волонтерам спасать собак. Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет.