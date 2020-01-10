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В Ахунах вылетевшая на тротуар «Нива» сбила трех детей

10 января в 16:40 118 просмотров

В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области рассказали подробности аварии, которая произошла 10 января в Ахунах.

По предварительным данным, ДТП произошло в 15:05. На улице Коннозаводская возле дома № 14 столкнулись Chevrolet Niva под управлением 58-летнего мужчины и «УАЗ», за рулем которого находился 68-летний водитель.

После того, как машины врезались, Niva вылетела на тротуар и сбила трех мальчиков. Школьники получили травмы, их доставили в больницу для осмотра.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Любой опасный маневр может стоить чьей-то жизни.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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