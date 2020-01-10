Пензенские школьницы подарят Белозерцеву календарь к 75-летию Победы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в соцсети «ВКонтакте» рассказал о сюрпризе, который ждал его в личных сообщениях. Ему написали письмо две младшеклассницы.

Учащиеся одной из школ города рассказали главе региона о том, что создали календарь «И помнит мир спасенный», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«На каждой странице календаря размещены фотографии памятников, отрывки из стихов пензенских поэтов о войне и иллюстрации к ним, выполненные детьми и родителями нашей школы. […] Мы хотели бы подарить этот календарь вам, Иван Александрович! Как это можно сделать?» — написали девочки.

Губернатор в посте отметил, что любит хорошие инициативы, связанные с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и ее героях, особенно — идущие от детей.

«Да, школьникам всегда помогают педагоги и родители, что тоже важно, ведь все вместе они погружаются в историю семьи и страны. Принять календарь сочту за честь. Он займет достойное место в музее», — сообщил Иван Белозерцев.

Также глава региона ранее в Twitter объявил о новом проекте: в своем аккаунте он будет рассказывать о подвигах пензенских героев войны.