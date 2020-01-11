Три четверти россиян недовольны зарплатой

По данным сервиса HeadHunter, 74% опрошенных работающих соискателей заявили о том, что недовольны размером зарплаты. При этом большая их часть — представители рабочих профессий.

Самая большая доля удовлетворенных зарплатой — в сфере HR.

В большинстве случаев инициаторами разговора о повышении зарплаты являются сами сотрудники, только в 7% такой разговор заводили работодатели. В беседе сотрудником обычно упор делается на успехи, далее по популярности — повышение квалификации, приобретение новых навыков. Часто можно услышать аргумент и о том, что зарплата не повышалась давно, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Только 13% говорит о том, что предложили работу в другой компании за большие деньги. При этом практика показывает, что этот аргумент — самый эффективный.

Опрос проводился в конце декабря 2019 года, участвовали 5 тыс. человек со всей страны.