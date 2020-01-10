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Курс евро продолжает медленно снижаться

10 января в 17:20 138 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 января.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 61,2340 руб. до 61,2632 руб., курс евро понизился с 68,0555 руб. до 68,0450 руб.

Золото будет стоить 3 050,60 рублей за грамм, серебро — 35,28, платина — 1 916,48, палладий — 4 175,67.


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