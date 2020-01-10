В Пензе иномарка впечаталась в грузовик

В Пензе произошла авария, о которой сообщил подписчик группы соцсети «ВКонтакте».

«ДТП произошло на улице Злобина, у моста», — написал очевидец, который проезжал мимо.

Пользователь также сделал снимок с места аварии в 16:20. На нем видно, что иномарка врезалась в авто с цистерной. Передняя часть легковушки сильно помялся. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. В зимнее время года не нужно делать резких маневров — велика вероятность заносов.