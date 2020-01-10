Пензенцев приглашают на «Марафон здоровья»

В этот день пензенцы смогут не только культурно отдохнуть, но и измерить свои показатели здоровья: артериальное давление и индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, определить насыщение крови кислородом, а также получить индивидуальную консультацию врача с рекомендациями по выявленным отклонениям, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В рамках мероприятия выступит хор «Надежда» и будет показан художественный фильм «Жестокий романс» (12+).

Всех желающих будут ждать в киноконцертном зале «Октябрь» с 10:00 до 13:00.