Пензенцев 11 января приглашают на «Спасские вечера»

В Пензе 11 января в 14 часов на Соборной площади стартуют «Спасские вечера» (0+), горожан и гостей ждет насыщенная программа. В мероприятиях намерены принять участие первые лица области и города.

Фестиваль для участников будет проходить в виде квеста.

«В этом году каждая площадка фестиваля станет одной из станций квеста «Дорога к храму». Чтобы принять в нем участие, достаточно получить карту станций в пункте выдачи у колокольни Спасского собора. Затем при посещении площадок в карте делаются отметки о прохождении той или иной станции. Каждый участник фестиваля по желанию пройдет те площадки-станции, которые будут ему интересны, и в том порядке, в каком сочтет нужным. Карту станций с отметками об их полном или частичном прохождении можно обменять в пункте выдачи на подарки», — сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В частности, одна из станций — мастер-класс по колокольному звону. Он будет начинаться каждые 20 минут. Будет обучение России имбирных пряников, катание на санях и собачьих упряжках, о и многое другое.

«Кроме того, на протяжении всего фестиваля, с 14:00 до 16:00 на территории Соборной площади будет организована традиционная рождественская ярмарка», — отмечают в епархии.