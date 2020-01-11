В Пензенской области за праздники произошло более 40 возгораний (видео)

В Пензенской области ужесточат контроль за соблюдением противопожарной безопасности. К этому ответственных лиц в ходе совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, призвал губернатор Иван Белозерцев. Только за восемь дней января на территории региона произошло более 40 возгораний.

Девять человек погибли в результате пожаров, которые произошли на территории региона в новогодние праздники. Двое пострадали, троих удалось спасти из огня. Неутешительную статистику привели в ходе видеоконференции в областном правительстве. По словам начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Сергея Козлова, самое крупное возгорание произошло в селе Соболевка Каменского района. Причиной стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

«С жителями данного дома проводилась беседа. Семья благополучная, но, к сожалению, сосед, которого выгнала жена, — алкоголик. В результате распития спиртных напитков произошло несчастье», — прокомментировал Сергей Козлов.

Пожары также были зарегистрированы в Шемышейском, Никольском, Колышлейском и Кузнецком районах, всего — более 40 происшествий. В ряде случаев причиной возгорания стал перекал печи.

«Ищите проблемные семьи, выезжайте к ним, разбирайтесь, беседуйте, исследуйте эти печи и принимайте меры. Смотрите задвижки. Если нет технологического отверстия, делайте за них, чтобы люди не гибли», — призвал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил создать реестр проблемных домов, а также семей. Необходимо усилить работу по противопожарной безопасности с гражданами, входящими в группу риска. Особое внимание уделить одиноким пожилым людям и многодетным семьям. Кроме того, Иван Белозерцев в преддверии Крещения рекомендовал проверить во всех районах купели, чтобы избежать трагедий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.