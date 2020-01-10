Пензенцы стали активно избавляться от новогодних елок (видео)

В Пензе контейнерные площадки начали заполняться выброшенными елками. Зеленые красавицы уже начали желтеть, осыпаться и не радуют хвойным ароматом. Более предприимчивые жители нашли им полезное применение.

В мусорных контейнерах, возле площадок или просто в сугробах. Ставшие ненужными новогодние елки можно наблюдать практически в каждом дворе областного центра. Многие пензенцы в первые рабочие дни поспешили избавиться от главного символа Нового года. Причины у всех разные.

Перед тем как выкинуть свою елку пензенец Александр Павлов собирает с нее всю хвою, а затем и с деревьев, которые возле мусорных контейнеров оставили соседи. Иголки он тщательно укладывает в мешок, а весной, когда сойдет снег, рассыпает на даче вокруг клубники.

«Чтобы она не падала на землю. Сейчас все соберу, сяду в автобус и отвезу все на дачу», — рассказал он.

В 2020 году в Пензе было организовано порядка 100 елочных базаров. Немало хвойных деревьев оказалось нереализованными, но с предпринимателями была достигнута предварительная договоренность о том, что они вывезут с торговых точек все нераспроданные деревья.

«Предприниматели, которые открывали точки по городу по результатам аукциона, 30 декабря начали сворачивать свою деятельность, последние были закрыты 1 января, у них были заключены договора напрямую со свалкой либо с УБО [управление благоустройства и очистки]", — сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Большую партию нераспроданных деревьев бизнесмены привезли в зоопарк. Часть пошла на корм грызунам, другая — для обогащения окружающей среды в вольерах. Многие животные оценили такие новогодние подарки и нашли им применение.

«От жителей мы не сможем принять елки по нескольким причинам. Во-первых, на них может остаться мишура, что крайне вредно для животных. Во-вторых, эти деревья могли контактировать с домашними животными, а они могут являться переносчиками какой-либо инфекции», — рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Марина Кагина.

По традиции, массово выбрасывать елки начнут после старого Нового года, который отмечают в ночь с 13 на 14 января. Жителей призывают не бросать деревья в бак с бытовыми отходами, а складывать их отдельно возле контейнерной площадки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.