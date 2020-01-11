В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 37,7%

За первую неделю января вирусную инфекцию подхватили более 2000 пензенцев. В министерстве здравоохранения области призвали население бережно относиться к своему здоровью и вместе с тем ввели карантин в больницах по ОРВИ и гриппу. Последним заразились пять человек.

Врачи продолжают неустанно выслушивать жалобы пациентов. За новогодние праздники увеличилось количество вызовов медиков на дом, ежедневно в кабинет неотложной помощи обращаются около 15 человек. С симптомами, которые схожи у многих пензенцев, в поликлинику пришла и Наталья Орлова. Она рассказала, что многим коллегам уже прописали постельный режим, теперь захворала и сама.

«Вечером поднялась температура, почувствовала боль в мышцах, кашель, нос заложило. Решила не идти на работу, пошла в поликлинику за больничным. Придется, потому что нехорошо с такими симптомами идти в коллектив», — сказала она.

Кстати, не ходить на работу больными пензенцев призывают на самом высоком уровне. Еще в 2017-м губернатор Иван Белозерцев с просьбой проявить благоразумие обращался и к работникам, и к работодателям. Тогда в больнице от гриппа скончался 38-летний мужчина, который слишком поздно обратился за помощью.

Сейчас в области отмечается сезонный рост заболеваемости простудными заболеваниями. С 1 по 9 января зарегистрировано 2015 ОРВИ.

«В Пензе суммарная заболеваемость составила 1027 случаев, она увеличилась, но ниже эпидпорога на 37,7%. Лабораторно выявлен и подтвержден у двух обратившихся грипп группы B, у троих — H1N1», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Наиболее эффективная мера профилактики — вакцинация, однако делать прививки есть смысл только до начала эпидсезона. Чтобы избежать вирусных инфекций и осложнений, которыми может грозить грипп, самые частые из которых — миокардит, менингит, синусит, отит, ринит, бронхит и пневмония, нужно придерживаться определенных правил.

«Необходимо сократить время пребывания в массовых скоплениях людей, в общественном транспорте, тщательно мыть руки с мылом после улицы, проветривать помещение и проводить влажную уборку, кушать как можно больше продуктов, содержащих витамины, по указанию врача поливитамины принимать, повышающие иммунитет», — рассказала заведующая отделением поликлиники № 2 Юлия Кавтасьева.

Сейчас в пензенских медицинских организациях введен масочный режим. Это значит, что каждый пациент, который обращается за помощью к врачу, должен иметь при себе индивидуальное средство защиты.

Кроме того, сейчас нельзя навестить родных, которые находятся в круглосуточных стационарах. Такое решение приняли в региональном минздраве, чтобы не допустить повальную заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Кстати, в 2020-м картина заболеваемости в регионе развивается по иному сценарию. Если раньше пик простудных заболеваний приходился на начало-середину марта и эпидсезон завершался приходом гриппа B, то на этот раз первый случай такого вируса выявили уже в декабре, а уровень заболеваемости ОРВИ оказался почти в два раза выше, чем в аналогичный период 2019 года, сообщает телеканал «Экспресс».