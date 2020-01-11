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Пензенские школьники пишут олимпиаду по французскому языку

10 января в 20:34 174 просмотра

В Пензе стартовали всероссийские олимпиады. Вернее, их региональные этапы. Первым предметом стал французский язык. Как говорят ребята, повод любить английский язык у них только один — он на 2/3 состоит из французских слов. Они рассчитывают, что менее популярный язык поможет им стать призерами всероссийского этапа.

Так, написать олимпиаду по французскому со всей области решились всего десять человек, но и шансов стать призером на всероссийском уровне, куда попадет только один, больше. Максимум, к которому на областной олимпиаде стремится каждый — 140 баллов. Но, в основном, претенденты являются полиглотами. Карим Хасан из гимназии № 1 еще до французского начал изучать столь популярный английский язык.

«Я очень люблю французский, изучаю его уже шесть лет, в рамках школьной программы он у нас начался с пятого класса», — рассказал он.

Языковые олимпиады, говорят организаторы, — особый формат. Они длятся несколько дней и участникам нужно пройти через принципиально разные испытания — письменное и устное. В случае с французским языком эта разница огромна. Не произносится порой до 2/3 слова, а написание зачастую остается традиционным.

«Олимпиада по французскому длится два дня, первый полностью посвящен письменной части, во второй ребята демонстрируют свои разговорные навыки», — сказал доцент кафедры «Иностранные языки» ПГУ Андрей Борисов.

Для всех детей Пензы олимпиада по французскому языку стала знаковой. Это старт всероссийских этапов 2020 года в области вообще. 13 января школьники будут писать олимпиаду по русскому языку, сообщает телеканал «Экспресс».


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