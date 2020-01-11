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Пензячка вместо шапок и варежек получила бумагу

10 января в 21:28 140 просмотров

Вместо шапок и варежек — бумага. Такую посылку получила жительница Пензы, которая заказала на одном из сайтов в интернете меховые изделия.

Листы бумаги, которые пришли по почте, обошлись женщине в 4000 рублей. Деньги покупательница перечислила онлайн-переводом. После неудачной покупки потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

«В связи с участившимися фактами мошенничества среди граждан при получении посылок полиция Пензенской области предупреждает о том, что при совершении покупок нельзя пользоваться непроверенными сайтами. Всегда безопаснее сначала убедиться в качестве товара, цене, а после этого его покупать», — сказал дознаватель отдела организации дознания УМВД России по Пензенской области Владимир Клишин.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто является владельцем сайта и продавцом. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».


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