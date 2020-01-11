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Иван Белозерцев поблагодарил сотрудников прокуратуры за работу

11 января в 02:27 114 просмотров

В региональной прокуратуре состоялось торжественное заседание, посвященное 298-летию образования органов прокуратуры России. Свой профессиональный праздник представители этого ведомства будут отмечать 12 января. В преддверии торжественного дня сотрудников прокуратуры поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

151 резонансное уголовное дело, 29 тысяч обращений и каждое пятое удовлетворено. Статистика, с которой в 2020 год вошли работники прокуратуры Пензенской области. Для них рабочая пятница 10 января началась с торжественной атмосферы в преддверии профессионального праздника.

«За 2019 год в сфере исполнения законов защиты прав и свободы гражданина прокурорами выявлено более 32 тысяч нарушений. По результатам рассмотрения актов реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказано почти 12 тысяч человек», — рассказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Профессиональный праздник у работников этой отрасли появился 298 лет назад. 12 января 1722 года именным указом императора Петра Великого впервые был учрежден пост генерал-прокурора, что стало точкой отсчета истории института российской прокуратуры. Ну а сегодня если не все, то большая часть сфер общества находятся в поле зрения ведомства. О значимых результатах совместной работы правительства региона с прокуратурой рассказал губернатор Иван Белозерцев.

«Я видел, насколько пристально сотрудники ведомства отслеживали ход реализации национальных проектов даже на этапе проектно-сметной документации. Я вам искренне благодарен за эту совместную работу», — сказал он.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и продолжительную службу в органах прокуратуры 24 работникам и трем ветеранам вручили ведомственные награды, 75 работников поощрены приказом прокурора области, знаком отличия «За верность закону» отмечены девять сотрудников ведомства, сообщает телеканал «Экспресс».


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