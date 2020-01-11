В Пензу после реставрации вернулась картина известного живописца

В коллекцию областной картинной галереи имени Савицкого после реставрации вернулась картина известного живописца XX века Роберта Фалька. Натюрморт, написанный в 1918 году, займет почетное место в музее русского авангарда. Специалисты уже отметили высокий уровень реставрационных работ ценного полотна.

Более двух месяцев картина отсутствовала в экспозиции пензенской картинной галереи. Столько времени потребовалось, чтобы произведению живописи со столетней историей вернули первозданный вид. На реставрацию к Ольге Карасевой натюрморт Роберта Фалька «Печь» попал в аварийном состоянии. Усугубило ситуацию то, что полотно не было покрыто лаком. Загрязнившись, картина выглядела поблекшей, говорят специалисты.

«По всей картине были жесткие устойчивые деформации. Фальк писал очень пастозно [техника работы плотными слоями краски]. Слои друг на друга наслаивал, это видно по фактуре мазков. В одном участке было много шелушений, на другом — утраты», — рассказала художник-реставратор пензенской картинной галереи имени Савицкого Ольга Карасева.

«Картина не просто обрела экспозиционный вид, она засияла. Это очень важно, потому что Фальк — живописец от Бога, он чувствовал краску. Для него перенести мазок с палитры на полотно — это все равно, что выстрелить в цель, это секрет настоящей живописи», — сказала главный хранитель фондов пензенской картинной галереи имени Савицкого Надежда Тархова.

Картина «Печь» — ключевая в экспозиции художников русского авангарда. Имя Роберта Фалька известно ценителям искусства во всем мире. Его произведения выставлены в ведущих музеях страны, а о нем самом написан не один десяток статей и монографий. В фондах картинной галереи имени Савицкого хранится редчайшая коллекция художника — 24 графических и шесть живописных работ.

«Когда Валерий Сазонов приехал в Москву и встретился с вдовой Фалька, он рассказал ей о пензенской картинной галерее, что мы хотим создать музей русского авангарда и приобрести работы ее супруга. Вдова расчувствовалась. И те цены, за которые наша галерея закупила у нее эти работы, буквально через семь лет после этого невероятно выросли», — рассказал директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Сейчас в фондохранилище нет работ Фалька, которые требовали бы серьезной реставрации. Картина «Дама в шляпке» основательно приводилась в порядок к 130-летию со дня рождения авангардиста. К слову, в Третьяковской галерее она представлена только в графическом варианте. Не исключено, что туда отправится и натюрморт «Печь», сообщает телеканал «Экспресс».