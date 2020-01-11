Московские байкеры посетили центр соцреабилитации в Кичкилейке

Байкеры из подмосковного клуба под названием «Белые вороны» слетелись под Пензу, чтобы поздравить с Новым годом воспитанников из областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов. Этой дружбе — уже больше десяти лет. Байкеры сначала приезжали к детям в Нижнеломовский дом-интернат, когда тот еще работал, а теперь — в центр в Кичкилейке.

Сотни километров, недели подготовки. 33 мужчины с железным характером приехали из столицы ради того, чтобы лицом к лицу встретиться с детьми из Пензенской области.

Это не просто история о благотворительности и подарках к Новому году, а приключение, в котором каждый обретает семью. Брутальные байкеры привязались к детям, большинство из которых — инвалиды и сироты. Дважды в год они все вместе устраивают праздник.

Правила в этой дружбе строгие: если детям и дарят какие-то атрибуты байкерского образа, то только те, которые дозволяет кодекс, а если с кем-то из ребят, пусть даже во взрослой жизни, и случается беда, те всегда знают, кому звонить. Байкеры всем кортежем приходят на помощь в самых экстренных ситуациях.

«Одного после выпуска отправили во Владивосток, мы его вернули в Пензу. Это было непросто, сейчас он здесь со всеми, с кем вырос», — рассказал вице-президент мотоклуба «Белые вороны» Анатолий Орлов.

Обычно в областном центре соцреабилитации для детей и молодых инвалидов довольно тихо, там даже мобильная связь есть не везде, но для давних друзей-байкеров сделали исключение. Они дружат с ребятами с 2007 года, но в Кичкилейку приехали впервые.

На новом месте живут порядка 70 ребят. Началась эта крепкая дружба с мужскими правилами с мечты мальчика, который приехал лечиться в Москву. Чтобы помочь ему, привлекли телевидение, оператор оказался байкером. Он рассказал своим товарищам о мальчике. Те пообещали непременно приехать в Нижний Ломов. Где он находится, байкеры тогда представляли с трудом. В первый раз колонна была всего из четырех мотоциклов, теперь процессия растягивается на десятки метров. Ребят посещают дважды в год — летом и зимой на старый Новый год.

«Летом садимся и едем. С дальнобойщиками сначала было тяжело, а потом стали использовать рацию, они очень даже адекватно к нам относятся, пропускают», — сказал президент мотоклуба Константин Шевченко.

Байкеры рассказывают еще об одной традиции этой дружбы. Каждый год после того, как они приезжают к ребятам и об этой истории узнают журналисты, кого-то из детей обязательно забирают в семью. И это тот случай, когда на маленькое чудо рассчитывают не только маленькие дети, но и взрослые мужчины, сообщает телеканал «Экспресс».