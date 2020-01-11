Четыре пензенских педагога стали лучшими в конкурсе инноваций

Четыре пензенских педагога отказались в числе лучших конкурса «Мои инновации в образовании — 2019».

В номинации «Инновации в работе классного руководителя» стала лучшей пензячка Инна Казакова, учитель русского языка и литературы школы № 11 города Пензы. Учитель биологи кузнецкой школы № 5 Алена Медная заняла первое место в номинации «Инновации в основном общем образовании».

В номинации «Инновации в преподавании химии» победила Марина Мишина, учитель химии школы № 20 города. А у Нелли Васиной, учителя физики школы села Липовка Башмаковского района, — 2 место в номинации «Инновации в преподавании физики».

Победителей и призеров пригласят в феврале на награждение в Москву, пишет пресс-центр областного правительства. Всего конкурсная комиссия рассмотрела 593 работы, присланные из 46 регионов Российской Федерации.