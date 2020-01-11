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В школах по ряду предметов изменят систему оценки знаний

11 января в 11:35 124 просмотра

Минпросвещения готовят новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит ввести новый порядок оценки знаний. Об этом «Российской газете» сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

«Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Подчеркну: выбор останется за школой», — отметила она.

Министр сказала, что не у всех детей есть талант для рисования, безупречный музыкальный слух.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — подчеркнула она.


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