В школах по ряду предметов изменят систему оценки знаний

Минпросвещения готовят новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит ввести новый порядок оценки знаний. Об этом « Российской газете » сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

«Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Подчеркну: выбор останется за школой», — отметила она.

Министр сказала, что не у всех детей есть талант для рисования, безупречный музыкальный слух.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — подчеркнула она.