В школах по ряду предметов изменят систему оценки знаний

«Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура». Подчеркну: выбор останется за школой», — отметила она.
Министр сказала, что не у всех детей есть талант для рисования, безупречный музыкальный слух.
«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — подчеркнула она.