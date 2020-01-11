В Пензенской области начали охоту на снегоходы

В Пензенской области сотрудники регионального управления Госжилстройтехинспекции начали профилактическую операцию по предупреждению аварий с участием снегоходов и использованию такой техники без спецдокументов.

«Снегоход — это полноценное транспортное средство, требующее не только регистрации, но и особой категории водительских прав. Документом на право управления внедорожным мототранспортным средством является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «AI». Снегоходы, как и иные внедорожные мототранспортные средства подлежат обязательной регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение десяти суток с момента приобретения», — отмечается в официальном аккаунте ведомства в соцсети.

В управлении напоминают, что за управление незарегистрированной техникой предусмотрен штраф.