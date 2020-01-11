В Пензенской области начали охоту на снегоходы

«Снегоход — это полноценное транспортное средство, требующее не только регистрации, но и особой категории водительских прав. Документом на право управления внедорожным мототранспортным средством является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «AI». Снегоходы, как и иные внедорожные мототранспортные средства подлежат обязательной регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение десяти суток с момента приобретения», — отмечается в официальном аккаунте ведомства в соцсети.
В управлении напоминают, что за управление незарегистрированной техникой предусмотрен штраф.
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На территории Пензы и области 9 января стартовала профилактическая операция «Снегоход», целью которой является предупреждение аварий, обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств. Снегоход — это полноценное транспортное средство, требующее не только регистрации, но и особой категории водительских прав. Документом на право управления внедорожным мототранспортным средством является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «AI». Напоминаем, что снегоходы, как и иные внедорожные мототранспортные средства подлежат обязательной регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение десяти суток с момента приобретения. Эксплуатация техники, не зарегистрированной в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность, а именно штраф. Следует отметить, что в ходе проведения профилактических операций ежегодно выявляется и регистрируется 30−40 ед. самоходной техники.