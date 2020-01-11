Пензячка ради «компенсации» за лекарства перевела жуликам 244 тыс

38-летней жительнице Пензы на телефон позвонили неизвестный, который назвался следователем следственного комитета и сказал, что женщине положена компенсация за купленные лекарства.

Чтобы получить 420 тыс. рублей в качестве компенсации, он рекомендовали собеседнице выполнить ряд действий. В итоге пензячка перевела 244 тыс. рублей. То, что ее обманули, она поняла позднее, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отмечают в управлении.

В полиции просят проверять любую информацию, поступившую от незнакомцев, советоваться с близкими при принятии решений, не перечислять деньги на неизвестные номера и счета.