Частое окрашивание волос может привести к раку

Исследование проводили на основе изучения данных 47 000 женщин 35−74 лет. за состоянием их здоровья следили восемь лет. Онкологией заболели 17%, это более 2700 представительниц прекрасного пола, пишет ugpressa.ru.
У женщин, которые раз в пять-восемь недель пользовались краской для волос вероятность рака была на 9% выше.
Ученые отметили, что краски темных тонов на 4% оказались опаснее светлых. А временные и полуперманентные продукты с щадящими красителями негативно не влияли на здоровье.
Химические средства повысили развитие онкологии на 30%.
Но к этим данным автор попросили относиться с осторожностью, потому что нужны дополнительные исследования.