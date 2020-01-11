Частое окрашивание волос может привести к раку

В статье International Journal of Cancer опубликованы данные наблюдений специалистов Национального института здоровья США. Они пришли к выводу, что регулярное окрашивание и выпрямление волос могут привести к раку молочной железы.

Исследование проводили на основе изучения данных 47 000 женщин 35−74 лет. за состоянием их здоровья следили восемь лет. Онкологией заболели 17%, это более 2700 представительниц прекрасного пола, пишет ugpressa.ru.

У женщин, которые раз в пять-восемь недель пользовались краской для волос вероятность рака была на 9% выше.

Ученые отметили, что краски темных тонов на 4% оказались опаснее светлых. А временные и полуперманентные продукты с щадящими красителями негативно не влияли на здоровье.

Химические средства повысили развитие онкологии на 30%.

Но к этим данным автор попросили относиться с осторожностью, потому что нужны дополнительные исследования.