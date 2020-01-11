Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
День открытых дверей во дворце спорта «Олимпийский»
Рецензия на фильм «Союз спасения» (12+)
Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказала о возрождении интереса к резьбе
Наши новости
В школах по ряду предметов изменят систему оценки знаний
Синоптики прогнозируют до шести градусов тепла
Три четверти россиян недовольны зарплатой
В России будут наказывать за завышение стоимости услуг ЖКХ
В России предложили освободить ветеранов от платы за коммуналку
В Росгидромете объяснили, почему в стране аномально тепло
Владельцев электромобилей хотят освободить от транспортного налога
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Стала известна главная опасность фастфуда
Депутат Онищенко предложил сократить продолжительность новогодних выходных

Частое окрашивание волос может привести к раку

11 января в 14:09 116 просмотров

В статье International Journal of Cancer опубликованы данные наблюдений специалистов Национального института здоровья США. Они пришли к выводу, что регулярное окрашивание и выпрямление волос могут привести к раку молочной железы.

Исследование проводили на основе изучения данных 47 000 женщин 35−74 лет. за состоянием их здоровья следили восемь лет. Онкологией заболели 17%, это более 2700 представительниц прекрасного пола, пишет ugpressa.ru.

У женщин, которые раз в пять-восемь недель пользовались краской для волос вероятность рака была на 9% выше.

Ученые отметили, что краски темных тонов на 4% оказались опаснее светлых. А временные и полуперманентные продукты с щадящими красителями негативно не влияли на здоровье.

Химические средства повысили развитие онкологии на 30%.

Но к этим данным автор попросили относиться с осторожностью, потому что нужны дополнительные исследования.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...