Жители Спасска просят не выключать освещение по ночам

«В районе полуночи полностью отключают уличное освещение и возвращают его только утром на довольно короткое время, но бывает, что и «забывают». Город на всю ночь погружается во тьму, что на руку преступности. В 2012 году Спасский районный суд Пензенской области вынес решение, которым обязал администрацию включать уличное освещение в сумерки, а отключать — только с наступлением утренних сумерек. Но пока ничего не изменилось», — написал местный житель.

Обращение поддержали пользователи в комментариях.

«Освещение ночью нужно, без него плохо. Надо фонари обычные заменить на светодиодные, будет экономия и свет всю ночь. Надо работать, а не экономить, вырубая рубильник. Под лежащий камень вода не течет», — написал «Гость».

«Выключают свет на всю ночь и это факт. Но есть места, которые вовсе не освещаются. Например, подъем с улицы Низовка на улицу Восточная. Дети возвращаются с кружков в полной темноте и идут по этому месту прямо по проезжей части, так как нет тротуара. Поворот очень опасный, машины летят, ничего не видно. Нужно поставить столбы с фонарями освещения на данном подъеме, но никто не ставит», — добавил другой комментатор.

По жалобе редакция направила официальный запрос.