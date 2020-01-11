Губернатор на «Спасских вечерах» рассказал о сроке открытия собора

В Пензе 11 января на Соборной площади стартовал фестиваль «Спасские вечера» (0+). Для горожан организована экскурсия по собору, проводятся мастер-классы и выставки. Мероприятие посетил губернатор Иван Белозерцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, спикер парламента Валерий Лидин.

Обращаясь к гостям праздника, губернатор Иван Белозерцев отметил важность восстановления православной святыни.

«Проводим фестиваль в седьмой раз. Он посвящен нашей православной культуре, восстановлению Спасского кафедрального собора (оно идет с 2010 года). Работа проведена огромная, вы это видите. Во-первых, по восстановлению собора. Во-вторых, — по благоустройству, которое практически завершили, остались некоторые штрихи. Думаю, весной-летом все доработаем.

Сейчас идут отделочные работы внутри храма. Планируем открыть его в июле-августе этого года. Мы с владыкой будем приглашать патриарха Московского и Вся Руси Кирилла на открытие. Я знаю, что, предварительно, желание приехать освятить собор у него есть, потому что, если посмотреть, за последние 150 лет храмы такого масштаба, не считая московского, в России практически не строились», — сказал глава региона.

Он поблагодарил всех, кто жертвовал средства и помогал со строительством — представителей власти, бизнеса, рядовых жителей.

«Низки вам поклон, спасибо за совместную работу, за помощь, понимание того, что это наша история, наша культура. Искренне желаю всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы Бог расправил крылья над Пензенской областью и Россией, поддерживая каждую семью, а мы, в свою очередь, будем работать над развитием региона!» — добавил губернатор.

Мероприятие продлится до 16:00.