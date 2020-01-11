Пять ошибок при заправке машины назвала «Российская газета»

«Российская газета» опубликовала пять самых распространенных ошибок автолюбителей при заправке машины на АЗС.

1. Заправка не тем топливом.

Это замена бензина дизельным топливом ил наоборот. Заводить машину на сервисном топливе нельзя, ее нужно буксировать в сервис. Дело в том, что солярка ломает катализатор, систему впрыска и выхлопной системы. Бензин вместо дизтоплива может вывести из строя топливный насос, топливоприводы, инжекторы и форсунки.

2. Заправка при работающем двигателе

Любая иска может привести к возгоранию. Также могут испортиться датчики топлива

3. Заправка под завязку

При жаре происходит расширение топлива. Оно может подтекать из бака, что опасно возгоранием

4. Забыли вынуть пистолет

За поврежденное имущество АЗС придется заплатить.

5. Не закрыли двери машины

Из-за этого можно стать жертвой воров и автоугонщиков.