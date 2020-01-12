В Арбеково под мостом застряла ГАЗель

В Пензе на Виражном проезде произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел 11 января примерно в 21:00. ГАЗель застряла под железнодорожным мостом.

Судя по фото, грузовик зацепился кузовом. На месте работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, в Пензе происходит не первое подобное происшествие. Грузовики и фуры несколько раз застревали в районе Бакунинского моста, местные жители в шутку прозвали это место «мостом глупости». Такой же случай произошел и на улице Ладожской, там в западню попала ГАЗель.